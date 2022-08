La mucca cade nella scogliera e rimane incastrata tra i massi: l’incredibile salvataggio con l’elicottero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci troviamo a Ruiloba (Cantabria), nel nord della Spagna. Una mucca, per motivi ancora da chiarire, è finita in mezzo a una scogliera, incastrata tra i sassi. Ai vigili del fuoco locali, ai quali è arrivata la segnalazione, si è posto da subito il problema della complessità dell’intervento. E dunque un dubbio: lasciarla lì o provare a salvarla? Alla fine, come si vede nel video, hanno optato per la seconda opzione. Il salvataggio, seppur difficile (ha richiesto l’intervento dell’elicottero) è andato a buon fine. Video 112 Cantabria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci troviamo a Ruiloba (Cantabria), nel nord della Spagna. Una, per motivi ancora da chiarire, è finita in mezzo a unatra i sassi. Ai vigili del fuoco locali, ai quali è arrivata la segnalazione, si è posto da subito il problema della complessità dell’intervento. E dunque un dubbio: lasciarla lì o provare a salvarla? Alla fine, come si vede nel video, hanno optato per la seconda opzione. Il, seppur difficile (ha richiesto l’intervento del) è andato a buon fine. Video 112 Cantabria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

