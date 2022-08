I nostri mari sono tra i più caldi al mondo

gplanet_news : RT @gplanet_news: Attenti a quei 4! Campagna sui pesci alieni presenti nei nostri mari. La campagna lanciata da @ISPRA_Press @CnrIrbim p… - Iaya68 : RT @greenMe_it: Dal polpo nel pallone, al cavalluccio marino con la mascherina: la mostra che ci sbatte in faccia cosa stiamo facendo ai no… - anna_annie12 : Dal polpo nel pallone, al cavalluccio marino con la mascherina: la mostra che ci sbatte in faccia cosa stiamo facen… - ReteUrp : RT @ISPRA_Press: Ispra e @CnrIrbim lanciano la campagna #AttentiAquei4. Pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pes… - ninnitarantino : RT @gplanet_news: Attenti a quei 4! Campagna sui pesci alieni presenti nei nostri mari. La campagna lanciata da @ISPRA_Press @CnrIrbim p… -

... prelevate e campionate in punti critici, non ci vogliamo sostituire al lavoro delle autorità ma vogliamo affiancare il lavoro svoto sulla qualità delle acque dei. Mare che, troppo spesso,...... prelevate e campionate in punti critici, non ci vogliamo sostituire al lavoro delle autorità ma vogliamo affiancare il lavoro svoto sulla qualità delle acque dei. Mare che, troppo spesso,...Otto i punti campionati dai volontari lungo le coste abruzzesi a luglio: quattro quelli oltre i limiti di legge. Il più inquinato si trova presso la foce del fiume Alento a Francavilla al Mare ...La continua estrema espansione dell'anticiclone nordafricano verso il Mediterraneo ha causato un aumento della temperatura dell'acqua fino a valori ...