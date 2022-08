Grano ucraino, l'ispezione sulla nave partita da Odessa (Di mercoledì 3 agosto 2022) La 'Razoni', prima nave a esportare cereali dall'Ucraina dopo l'invasione russa a fine febbraio, e' stata ispezionata nei pressi dell'entrata del Bosforo sul Mar Nero a Istanbul alle 9 ora italiana. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) La 'Razoni', primaa esportare cereali dall'Ucraina dopo l'invasione russa a fine febbraio, e' stata ispezionata nei pressi dell'entrata del Bosforo sul Mar Nero a Istanbul alle 9 ora italiana. ...

