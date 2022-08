Francavilla Fontana: banco alimentare, consegna di derrate In collaborazione con il Comune e la Croce rossa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana: Proseguono le attività per il sostegno della cittadinanza in difficoltà programmate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Comitato Pugliese del banco alimentare e la Croce rossa Italiana. Nelle scorse ore il magazzino dell’ex Laboratorio Urbano di via Zullino è stato riempito con un nuovo carico di beni alimentari non deperibili che nelle prossime settimane saranno distribuiti dal locale Comitato della Croce rossa alle famiglie censite dall’Ufficio dei Servizi Sociali. Attualmente a beneficiare del pacco alimentare sono circa 200 famiglie in possesso di un ISEE compreso tra 0 e 6000 euro, cui si aggiungono circa 80 nuclei familiari che ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Proseguono le attività per il sostegno della cittadinanza in difficoltà programmate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Comitato Pugliese dele laItaliana. Nelle scorse ore il magazzino dell’ex Laboratorio Urbano di via Zullino è stato riempito con un nuovo carico di beni alimentari non deperibili che nelle prossime settimane saranno distribuiti dal locale Comitato dellaalle famiglie censite dall’Ufficio dei Servizi Sociali. Attualmente a beneficiare del paccosono circa 200 famiglie in possesso di un ISEE compreso tra 0 e 6000 euro, cui si aggiungono circa 80 nuclei familiari che ...

