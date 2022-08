Dopo il rogo al via la bonifica del parco di Centocelle divenuto un cimitero di rifiuti

(Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Nella 'buca' dentro al, fuma ancora il terreno. La mascherina sempre in tasca per proteggersi dalle esalazioni. Sono iinterrati da anni, e smaltiti illegalmente, che continuano a bruciare dal 9 luglio scorso quando è scoppiato l'incendio nella periferia sud est di Roma tra viale Togliatti e via Casilina. Unarcheologico trasformato in undi detriti. Pneumatici, bottiglie, frigoriferi, passeggini, pezzi di lamiera, carcasse di auto. Persino un palo della luce che taglia il sentiero annerito. Così il Comune corre ai ripari: partono oggi, infatti, gli interventi di(per un costo di 200mila euro) che prevedono la rimozione di circa 400 tonnellate diin 45 giorni. Ama sara' al lavoro con due squadre ...

Leggi anche L'incendio di Roma riaccende le polemiche sull'immagine della capitale Sabato pomeriggio ildi Centocelle partito da un'autodemolizione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'...L'allarme è scattato pocole 14 in via delle Industrie, nel vasto quartiere industriale: i l ... I vigili del fuoco hanno comunque già circoscritto ile stanno procedendo allo spegnimento (ore ... Rogo nell’ex zuccherificio, vigili del fuoco intervengono dopo trattore Continuano a bruciare dal 9 luglio scorso nel parco archeologico nella periferia sud est di Roma i rifiuti smaltiti illegalmente da anni. Gualtieri: "Un concentrato di illegalità e di degrado a cui no ...Un incendio è scoppiato la notte scorsa in una falegnameria in frazione Runaz di Avise. Divampate da una catasta di legna vicino alla struttura, le fiamme sono state notate da alcuni automobilisti in ...