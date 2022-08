Dopo il razzo cinese anche SpaceX cade in pezzi | detriti in Australia ma senza alcun ferito o danno fin ora

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo le informazioni diffuse dall’astronomono Brad Tucker attraverso la ABC News, il 9 Luglio scorsospaziali appartenenti alFalcon 9 di una missione diavviata nel 2020 avrebbero impattato il suolono, nella zona meridionale del Continente, e non avrebbero riportato danni a cose né a persone. La missione Crew-1 a bordo del Falcon 9 divenne lanciata in orbita nel Novembre 2020 – ComputerMagazine.itLa missione intrapresa nel Novembre 2020 era la Crew-1 e, per essa, laaveva lanciato in orbita ilspaziale Falcon 9. Poche settimane fa, al rientro del, è stato riportato chee parti del vettore siano esplosi e che i suoi ...

Il lancio del primo razzo Space Launch System della NASA, Artemis I, è previsto per il 29 agosto. I funzionari della Space Coast in ...Proseguono gli ultimi preparativi prima del lancio del razzo SLS (missione Artemis I) previsto per le ore 14:33 italiane di lunedì 29 agosto.