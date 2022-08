De Laurentiis: “Basta africani”. L’entourage di Osimhen: “È un clown” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oma Akatugba membro delL’entourage di Osimhen risponde alle parole di De Laurentiis sui giocatori africani al Napoli. Le parole di Aurelio De Laurentiis sui giocatori africano hanno scatenato molte critiche. il patron del Napoli ai microfoni di Wall Street Italia ha parlato anche dei calciatori africani e dei loro impegni con la Nazionale. Il presidente del Napoli a Smart Talk ha rivelato l’interesse di fondi di investimento per il Napoli, ma ha anche detto che sta perdendo 200 milioni con la società azzurra. “Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“. Tra le reazioni alle parole di De Laurentiis, spicca ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oma Akatugba membro deldirisponde alle parole di Desui giocatorial Napoli. Le parole di Aurelio Desui giocatori africano hanno scatenato molte critiche. il patron del Napoli ai microfoni di Wall Street Italia ha parlato anche dei calciatorie dei loro impegni con la Nazionale. Il presidente del Napoli a Smart Talk ha rivelato l’interesse di fondi di investimento per il Napoli, ma ha anche detto che sta perdendo 200 milioni con la società azzurra. “, o mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri“. Tra le reazioni alle parole di De, spicca ...

