Armi e stupefacenti in casa, 32enne arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico (Ce), nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di porto e detenzione illegale di Armi e di spaccio di stupefacenti effettuato a Cervino (Ce), hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un trentaduenne del luogo. I militari dell'Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell'uomo una pistola scacciacani modificata con all'interno 7 proiettili calibro 7,65, detenuta senza alcuna autorizzazione, 17 grammi di hashish suddivisi in 11 dosi, 16 grammi di cocaina suddivisi in 43 dosi, 50 bustine di cellophane per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.470,00 euro in banconote di vario taglio.

