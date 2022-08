Anguillara, vietato girare in bikini in centro: arrivano le prime multe (Di mercoledì 3 agosto 2022) vietato girare in costume da bagno sul lungolago. È questo quanto disposto da un’ordinanza in vigore nel comune di Anguillare Sabazia, località che si affaccia sul lago di Bracciano. In nome del decoro pubblico gli agenti della Polizia Locale continuano a sanzionare tutti coloro che non rispettano quanto imposto dall’ordinanza. Leggi anche: Roma, bagno nudi a Piazza Venezia: i vandali hanno i minuti contati, shopping e bancomat… Anguillara, divieto di girare in costume: le parole del sindaco Firmata dal primo cittadino Angelo Pizzigallo, l’obiettivo dell’ordinanza che stabilisce il divieto di girare in costume nel comune di Anguillara ‘é quello di assicurare un’estate serena ai residenti ed ai turisti, garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano. Il provvedimento è volto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022)in costume da bagno sul lungolago. È questo quanto disposto da un’ordinanza in vigore nel comune di Anguillare Sabazia, località che si affaccia sul lago di Bracciano. In nome del decoro pubblico gli agenti della Polizia Locale continuano a sanzionare tutti coloro che non rispettano quanto imposto dall’ordinanza. Leggi anche: Roma, bagno nudi a Piazza Venezia: i vandali hanno i minuti contati, shopping e bancomat…, divieto diin costume: le parole del sindaco Firmata dal primo cittadino Angelo Pizzigallo, l’obiettivo dell’ordinanza che stabilisce il divieto diin costume nel comune di‘é quello di assicurare un’estate serena ai residenti ed ai turisti, garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano. Il provvedimento è volto a ...

