Alpine - Piastri | che garbuglio | la squadra lo annuncia | lui smentisce!

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L'affare si ingrossa, anzi si è già ingrossato. Ed è diventato un grande, gigantesco, punto interrogativo. Oscarnel 2023 correrà in Formula 1 con l'? Sì, no, forse. La certezza è una ...

FFLose : Piastri chez Alpine - Motorsport : Oscar Piastri responds to Alpine statement ?? #F1 #Motorsport - SkySportF1 : L'Alpine, dopo il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, ha annunciato il suo sostituto: si tratta di Oscar… - Giargo89 : RT @Sandrino_14: #Piastri aveva solo cliccato 'Accetta tutti i cookie' e si è ritrovato all'#Alpine. - Mat14_05 : RT @SmilexTech: Alonso parlava con Aston da varie settimane. Stroll Sr ha chiesto così a Vettel di prendere una decisione. Alpine pensava d… -

Con Fernando Alonso accasato in Aston Martin, uno sbarco diinal posto dello spagnolo sembrava naturale. E infatti Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato ...E il 2 agosto Oscarha smentito il comunicato ufficialeche lo promuoveva in squadra per la prossima stagione, dichiarando di non aver firmato nulla, né di avere intenzione di guidare ...I retroscena del nostro Paolo Ciccarone sul passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, e sulla smentita di Oscar Piastri della firma con l’Alpine ...Fernando Alonso si è legato alla Aston Martin a partire dalla prossima stagione e la ‘ruota di scorta’ Oscar Piastri ha rifiutato sui social la promozione annunciata con un comunicato stampa all’inter ...