A Frolla la ricetta della felicità sa di biscotti: il progetto inclusivo per i ragazzi con disabilità (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Prima di venire qui mi ponevo il problema del lavoro, non sapevo se ce l’avrei fatta a trovarne uno. Poi sulla mia strada ho incontrato Frolla che mi rende tanto felice, mi fa sentire utile e gratificata. Mi piace molto l’ambiente perché andiamo d’accordo, siamo davvero una grande famiglia e questo è fondamentale su un posto di lavoro. Abbiamo un fuoco dentro e qui riusciamo a esprimerci”. Parola di Elisa, una dei ragazzi con disabilità assunti da Frolla, biscottificio artigianale di San Paterniano di Osimo, in provincia di Ancona, frutto del progetto di un pasticcere, Iacopo Corona, e un educatore, Gianluca Di Lorenzo. Un biscotto di qualità Iacopo corona con alcuni dei ragazzi con disabilità assunti al micro biscottificio ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Prima di venire qui mi ponevo il problema del lavoro, non sapevo se ce l’avrei fatta a trovarne uno. Poi sulla mia strada ho incontratoche mi rende tanto felice, mi fa sentire utile e gratificata. Mi piace molto l’ambiente perché andiamo d’accordo, siamo davvero una grande famiglia e questo è fondamentale su un posto di lavoro. Abbiamo un fuoco dentro e qui riusciamo a esprimerci”. Parola di Elisa, una deiconassunti daficio artigianale di San Paterniano di Osimo, in provincia di Ancona, frutto deldi un pasticcere, Iacopo Corona, e un educatore, Gianluca Di Lorenzo. Un biscotto di qualità Iacopo corona con alcuni deiconassunti al microficio ...

Luce_news : A Frolla la ricetta della felicità sa di biscotti: il progetto inclusivo per i ragazzi con disabilità - lamiabuonaforc2 : CROSTATA DI CONFETTURA si scioglie letteralmente in bocca. Stavolta ho utilizzato zucchero di canna. A voi piace? V… - lamiabuonaforc2 : BISCOTTI AL BURRO realizzati con una frolla friabilissima, si sciolgono letteralmente in bocca?? Non perdete questa… - Accipicchina : La ricetta della Pasta Frolla al cacao si presta a diverse preparazioni: dalle crostate ai biscotti. Segui le foto… - Accipicchina : Prepara con me la ricetta delle crostatine multigusto. Una frolla, delle confetture e tanto amore. Basta poco ed il… -