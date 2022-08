Utero bucato: Maria Grazia Di Domenico “uccisa da un errore chirurgico” a 27 anni (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo giorni di agonia e lancinanti dolori addominali, Maria Grazia Di Domenico si è spenta a soli 27 anni dopo un normale intervento di routine, che si è trasformato in tragedia: l’ipotesi, come riporta la stampa, è un presunto caso di malasanità alla clinica ginecologica Sacra Famiglia di via dei Gracchi. Maria Grazia Di Domenico lavorava per una società di software a Roma, dove risiedeva da anni. L’anno scorso la ragazza, nata a Cava de’ Tirreni, si è sottoposta a un intervento di conizzazione cervicale dell’Utero, una procedura atta a rimuovere una lesione del collo dell’Utero. Sembrava fosse andato tutto bene finché la giovane, una volta tornata a casa, ha iniziato ad accusare fortissimi dolori ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo giorni di agonia e lancinanti dolori addominali,Disi è spenta a soli 27dopo un normale intervento di routine, che si è trasformato in tragedia: l’ipotesi, come riporta la stampa, è un presunto caso di malasanità alla clinica ginecologica Sacra Famiglia di via dei Gracchi.Dilavorava per una società di software a Roma, dove risiedeva da. L’anno scorso la ragazza, nata a Cava de’ Tirreni, si è sottoposta a un intervento di conizzazione cervicale dell’, una procedura atta a rimuovere una lesione del collo dell’. Sembrava fosse andato tutto bene finché la giovane, una volta tornata a casa, ha iniziato ad accusare fortissimi dolori ...

