Supplenze da GaE e GPS: come si usano le freccette. Scelta classi di concorso/sostegno, scuole, cattedre al 31 agosto o 30 giugno, spezzone [NUOVA GUIDA MINISTERO] (Di martedì 2 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23 da GaE e GPS: fino al 16 agosto ore 14 sarà possibile compilare su Istanze online la domanda per richiedere l'attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2023. E' possibile scegliere fino a 150 preferenze, tra scuole, comuni e/o distretti. LA GUIDA DEL MINISTERO. L'articolo Supplenze da GaE e GPS: come si usano le freccette. Scelta classi di concorso/sostegno, scuole, cattedre al 31 agosto o 30 giugno, spezzone NUOVA GUIDA MINISTERO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022)anno scolastico 2022/23 da GaE e GPS: fino al 16ore 14 sarà possibile compilare su Istanze online la domanda per richiedere l'attribuzione degli incarichi al 31o 302023. E' possibile scegliere fino a 150 preferenze, tra, comuni e/o distretti. LADEL. L'articoloda GaE e GPS:siledial 31o 30

