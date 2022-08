Strage Bologna, Mattarella: “Continuare a ricercare verità è dovere civile” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’ordigno che 42 anni or sono uccise a Bologna persone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza nel profondo della coscienza del Paese. Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo comuni cittadini impegnati nella vita di tutti i giorni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. “Nel giorno dell’anniversario – continua il capo dello Stato – il pensiero si volge anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, che hanno saputo trasformare in impegno civile, per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’ordigno che 42 anni or sono uccise apersone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza nel profondo della coscienza del Paese. Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo comuni cittadini impegnati nella vita di tutti i giorni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, nell’anniversario delladidel 2 agosto 1980. “Nel giorno dell’anniversario – continua il capo dello Stato – il pensiero si volge anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, che hanno saputo trasformare in impegno, per ...

