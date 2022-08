Sgarbi lotta per il simbolo: «Da solo valgo l’1-1,5%. Se hai uno come Vasco non lo metti nella scheda?» (Di martedì 2 agosto 2022) Il critico d’arte è certo di tornare in Parlamento, candidato del centrodestra in un collegio sicuro. Ma lui spinge per presentare Rinascimento al proporzionale con il suo nome insieme a Noi con l’Italia di Lupi Leggi su corriere (Di martedì 2 agosto 2022) Il critico d’arte è certo di tornare in Parlamento, candidato del centrodestra in un collegio sicuro. Ma lui spinge per presentare Rinascimento al proporzionale con il suo nome insieme a Noi con l’Italia di Lupi

Tommasolabate : Tipi da campagna, oggi è il giorno di @VittorioSgarbi. “Ma un simbolo fatto da Michelangelo può mai confondere l’el… - Luxgraph : Sgarbi lotta per il simbolo: «Da solo valgo l’1-1,5%. Se hai uno come Vasco non lo metti nella scheda?» #corriere… -