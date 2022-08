Sbaglia a pagare una multa per eccesso di velocità: versa 35mila euro invece di 62 (Di martedì 2 agosto 2022) Un autovelox (foto di repertorio) Arcola (La Spezia), 2 agosto 2022 - Il Comune di Arcola (La Spezia) si è visto negli scorsi giorni accreditare un pagamento da 35mila euro come saldo di una multa ... Leggi su lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) Un autovelox (foto di repertorio) Arcola (La Spezia), 2 agosto 2022 - Il Comune di Arcola (La Spezia) si è visto negli scorsi giorni accreditare un pagamento dacome saldo di una...

NazioneLaSpezia : Sbaglia a pagare una multa per eccesso di velocità: versa 35mila euro invece di 62 - ExiledRomanista : @fettonejr @CREANTO7 5/fine esiste perlomeno un barlume di speranza che chi sbaglia potrebbe arrivare a pagare gli… - Pauldrum69 : @SatirSfaction @foisluca84 @Tremenoventi Commenti del genere non dovrebbero essere fatti. Non c'è nessun tipo di gi… - Tholus76 : @ZanAlessandro Non servono altre leggi. Basta applicare quella che c'è. Occorre invece la certezza della pena, oggi… - DoctorBango1978 : Si sbaglia? Certo può capitare nella vita. Si paga? Certo, pagare è la conseguenza dei tuoi errori dettati da azion… -