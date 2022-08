Raw 01 08 2022 Fallout from SummerSlam

(Di martedì 2 agosto 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Houston, Texas. Lo show inizia con Becky Lynch che raggiunge il ring. Dice che ha perso il match a WrestleMania, ma asi è ricordata chi è. Ricorda che è nella migliore divisione femminile del panorama del pro wrestling e dice che daè iniziata una nuova era, “The Man” è tornata. Sul ring arriva anche la Raw Women’s Champion Bianca Belair, che per prima cosa dice a Becky che lei è la vera “The Man” e le due si abbracciano. Dopo che Becky ha lasciato il ring riprende a parlare. Dice che ha molto rispetto per Becky e nonostante ciò è ancora la Raw Women’s Champion. Nel backstage Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky (il nuovo ring name di Io Shirai dopo il suo passaggio nel main roster) attaccano Becky e Bianca prova a correre in suo aiuto, ma ...

RAW 01-08-2022 - Anteprima Iyo Sky ha ufficialmente raccolto la sfida di Bianca Belair ed ha accettato di affrontare la campionessa in un Singles Match durante RAW ...Becky Lynch ha aperto la puntata di Monday Night RAW per parlare al pubblico e rendere omaggio a Bianca Blair ma la situazione è degenerata ...