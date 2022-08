Piazza affari in flessione, indici negativi in tutta Europa (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scenario internazionale molto teso a causa delle tensioni sull’asse Usa-Cina e il nodo della visita di Nancy Pelosi a Taiwan hanno spinto nell’incertezza tutte le negoziazioni. In ribasso tutte le principali Borse europee con Piazza affari che ha subito una perdita dello 0,37% a 22.351 punti. Buone le performance di Iveco con +2,78% e dei titoli del settore bancario. Spiccano infatti i rialzi di BancoBPM (+2,55%) e BPER Banca (+1,65%). Stellantis registra un incremento dell’1,68%. A luglio le immatricolazioni del gruppo hanno superato le 38.400 unità – in contrazione del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 – ma la quota di mercato si è comunque attestata ad un solido 35%. Giornata positiva anche per il titolo Ferrari che guadagna l’1,06%. L’azienda ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre 2022, segnalando ricavi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scenario internazionale molto teso a causa delle tensioni sull’asse Usa-Cina e il nodo della visita di Nancy Pelosi a Taiwan hanno spinto nell’incertezza tutte le negoziazioni. In ribasso tutte le principali Borse europee conche ha subito una perdita dello 0,37% a 22.351 punti. Buone le performance di Iveco con +2,78% e dei titoli del settore bancario. Spiccano infatti i rialzi di BancoBPM (+2,55%) e BPER Banca (+1,65%). Stellantis registra un incremento dell’1,68%. A luglio le immatricolazioni del gruppo hanno superato le 38.400 unità – in contrazione del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 – ma la quota di mercato si è comunque attestata ad un solido 35%. Giornata positiva anche per il titolo Ferrari che guadagna l’1,06%. L’azienda ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre 2022, segnalando ricavi ...

