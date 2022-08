Nuova fiammata africana sull’Europa, picco tra giovedì e venerdì (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova fiammata africana sull’Europa centro-occidentale, con il picco del caldo sull’Italia tra giovedì e venerdì: nei prossimi giorni l’alta pressione nordafricana, come ha già fatto almeno 5 volte da maggio, si spingerà verso Nord attraversando idealmente lo Stretto di Gibilterra. In Italia saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali ed il versante tirrenico, con possibili 39-40°C all’ombra. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, in Italia si prevedono temperature fino a 38-39°C a Firenze, Roma, Bologna, Milano e anche 40°C sulle zone interne della Sardegna; ma qualche altra zona sarà colpita dal rovente anticiclone africano. 40°C, sottolinea Tedici, “è un valore che ormai non crea più sorpresa: vale però la pena ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022)centro-occidentale, con ildel caldo sull’Italia tra: nei prossimi giorni l’alta pressione nord, come ha già fatto almeno 5 volte da maggio, si spingerà verso Nord attraversando idealmente lo Stretto di Gibilterra. In Italia saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali ed il versante tirrenico, con possibili 39-40°C all’ombra. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, in Italia si prevedono temperature fino a 38-39°C a Firenze, Roma, Bologna, Milano e anche 40°C sulle zone interne della Sardegna; ma qualche altra zona sarà colpita dal rovente anticiclone africano. 40°C, sottolinea Tedici, “è un valore che ormai non crea più sorpresa: vale però la pena ...

