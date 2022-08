Nancy Pelosi a Taiwan, alta tensione (Di martedì 2 agosto 2022) Taipei, 2 ago. (Adnkronos) - La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è attesa a Taiwan alle 22.20 ora locale, le 16.20 in Italia. Lo scrive il quotidiano dell'isola Liberty Times, secondo cui Pelosi dovrebbe ripartire domani a metà giornata. Intanto, anche se non è "emergenza", i militari di Taiwan hanno "aumentato" il livello di "prontezza operativa" da questa mattina "in risposta a esercitazioni militari" cinesi. Lo scrive l'agenzia Cna, che cita una fonte ben informata che parla della "minaccia militare" rappresentata dai movimenti cinesi. La stessa fonte precisa che resta un livello "normale" di "prontezza operativa", in base al sistema a due livelli dell'isola (che la Cina considera una "provincia ribelle"), e che quindi non c'è stato un innalzamento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Taipei, 2 ago. (Adnkronos) - La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti,, è attesa aalle 22.20 ora locale, le 16.20 in Italia. Lo scrive il quotidiano dell'isola Liberty Times, secondo cuidovrebbe ripartire domani a metà giornata. Intanto, anche se non è "emergenza", i militari dihanno "aumentato" il livello di "prontezza operativa" da questa mattina "in risposta a esercitazioni militari" cinesi. Lo scrive l'agenzia Cna, che cita una fonte ben informata che parla della "minaccia militare" rappresentata dai movimenti cinesi. La stessa fonte precisa che resta un livello "normale" di "prontezza operativa", in base al sistema a due livelli dell'isola (che la Cina considera una "provincia ribelle"), e che quindi non c'è stato un innalzamento a ...

