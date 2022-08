Luca Zingaretti | il tragico lutto che l’ha travolto | “Te ne sei andato…”

Leggi su kronic

(Di martedì 2 agosto 2022)e ilche lo hacambiando completamente la vita: ecco i dettagli e le curiosità Nel corso degli anni ha interpretato uno dei personaggi cult della televisione italiana, il famoso Commissario Montalbano, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri: stiamo parlando proprio di lui,. Egli rappresenta uno degli attori tra i più talentuosi del panorama cinematografico italiano. Purtroppo, però, nonostante la carriera brillante ha dovuto affrontare unche lo ha. curiosità (foto web)Originario di Roma, anche se in molti pensano sia siciliano come il personaggio che interpreta, giovanissimo ha dedicato la sua vita alla politica militando nelle file del Partito di Unità Proletaria per il ...