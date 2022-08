Lo scorso luglio il più secco in Inghilterra dal 1935 (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - Il Met Office britannico ha dichiarato che il mese scorso è stato il luglio più secco in Inghilterra dal 1935, con alcune regioni che hanno battuto il record assoluto di siccità. Segno di un riscaldamento climatico che renderà abituali fenomeni che fino a poche decine di anni fa erano eccezionali. Specialmente nella giornata di martedì 19 luglio la Gran Bretagna ha registrato il giorno più caldo di sempre, con temperature che hanno raggiunto i 40,3 gradi Celsius nell'Inghilterra orientale, mentre un po' ovunque, compreso nella capitale, Londra, i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare decine di incendi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - Il Met Office britannico ha dichiarato che il meseè stato ilpiùindal, con alcune regioni che hanno battuto il record assoluto di siccità. Segno di un riscaldamento climatico che renderà abituali fenomeni che fino a poche decine di anni fa erano eccezionali. Specialmente nella giornata di martedì 19la Gran Bretagna ha registrato il giorno più caldo di sempre, con temperature che hanno raggiunto i 40,3 gradi Celsius nell'orientale, mentre un po' ovunque, compreso nella capitale, Londra, i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare decine di incendi.

Agenzia_Ansa : Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Il controllo torna nelle mani d… - MGNapolitano : RT @ancora_italia: Mentre in Italia il sistema ci censura e ci diffama, dipingendoci come mostri, all'estero si parla di noi. France Soir,… - ancora_italia : Mentre in Italia il sistema ci censura e ci diffama, dipingendoci come mostri, all'estero si parla di noi. France S… - SapienzaRoma : RT @ilfestival: Il micro-orto spaziale progettato da @ENEAOfficial, @UninaIT, @SapienzaRoma e @ASI_spazio, è stato lanciato in orbita lo sc… - fisco24_info : Cfi: Bernareggi nuovo amministratore delegato, Frangi confermato presidente: (Adnkronos) - Il consiglio di amminist… -