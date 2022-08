LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga. Comincia la prima scalata di questa edizione (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Start list di tutto rispetto in questa Vuela a Burgos. Nella top five dei corridori più vincenti presenti in gruppo troviamo Alejandro Valverde (Movistar Team) con 133 successi, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) con 53 vittorie, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 49, Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Rui Costa (UAE Team Emirates) appaiati a 27 hurrà. 14:45 Gli uomini del gruppo dovranno iniziare a recuperare terreno sui tre fuggitivi, per poi giocarsi le chance in un arrivo esplosivo come quello dell’Alto de Burgos. 14:41 95 km al termine della prima tappa della Vuelta a Burgos 2022. Al comando saldamente il terzetto tutto spagnolo composto da Jesus Ezquerra ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 Start list di tutto rispetto inVuela a. Nella top five dei corridori più vincenti presenti in gruppo troviamo Alejandro Valverde (Movistar Team) con 133 successi, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) con 53 vittorie, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 49, Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Rui Costa (UAE Team Emirates) appaiati a 27 hurrà. 14:45 Gli uomini del gruppo dovranno iniziare a recuperare terreno sui tre fuggitivi, per poi giocarsi le chance in un arrivo esplosivo come quello dell’Alto de. 14:41 95 km al termine delladella. Al comando saldamente il terzetto tutto spagnolo composto da Jesus Ezquerra ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga esame per Nibali e Landa - #Vuelta… - VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -