Le Borse migliorano sul finale ma le tensioni Usa-Cina spingono i listini in rosso

(Di martedì 2 agosto 2022) Indici nervosi alla luce della visita a Taiwan della speaker della Camera americana. Attesa per la riunione dell’Opec di mercoledì. A Milano trimestrali in focus

Il Sole 24 ORE

... poidurante la seduta nonostante le indicazioni negative dai Pmi manifaturieri dell'Eurozona. A fine giornata, Piazza Affari è piatta in linea con le altreeuropee. Lo spread ...leggermente leeuropee nel finale di seduta con Milano che lima ad - 0,9% e si muove ampiamente sopra i 21mila punti. Francoforte riduce la flessione allo 0,47%. Londra si muove sulla ... Tensioni Usa-Cina pesano sulle Borse. Spread in salita a 225 punti base La visita della Pelosi a Taiwan e la dura risposta cinese alimentano la volatilità dei mercati finanziari nche se nel finale Piazza Affari riduce le perdite ...Seduta debole per i mercati europei, che però non seguono i significativi ribassi delle borse asiatiche, più esposte all'acuirsi delle ...