La prima moneta digitale di scambio (Di martedì 2 agosto 2022) Agli albori del 2009 nasce la prima criptovaluta al mondo che si rende al giorno d'oggi ancora la più conosciuta e utilizzata, nonostante faccia parte di una vecchia generazione. La Bitcoin nasce come criptovaluta con sistema decentralizzato che permette le transazioni con una grandezza di blocco ad 1MB. Nel tempo, proprio grazie al suo successo, in Bitcoin sono aumentate i numeri di transazioni e si è quindi visto il bisogno di aumentare la grandezza di blocco a ben 2 MB. Sembra che questa sia stata una grande trovata e poteva essere stato davvero così inizialmente, ma di contro, nel tempo, Bitcoin ha ricevuto un tale successo che ha fatto sì che le transazioni operate con queste criptovalute diventassero lente. I problemi della rete Ci si chiede perché allora non aumentare la grandezza del blocco come è già stato fatto in precedenza. In realtà la risposta è molto ...

