"Io gioco in un altro campionato". Crazy Pizza, l'ultimo schiaffo di Briatore: chi incenerisce (Di martedì 2 agosto 2022) "Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso": Flavio Briatore risponde così all'esclusione dalla classifica delle 50 migliori pizzerie in Italia. In vetta c'è invece un locale casertano, 'I Masanielli', dove una Pizza margherita costa 6 euro. "Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato", ha continuato l'imprenditore, sentito dall'Adnkronos. Il Crazy Pizza di Briatore è finito al centro della polemica nei giorni scorsi per via dei prezzi alti nel menù. Basti pensare per esempio che la piazza al Pata Negra nel suo locale costa ben 65 euro: "Se mi avessero incluso nella categoria 'pizzerie' sarei molto inca**ato - sottolinea l'imprenditore - Mi sarai fatto depennare. Noi non c'entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) "Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso": Flaviorisponde così all'esclusione dalla classifica delle 50 migliori pizzerie in Italia. In vetta c'è invece un locale casertano, 'I Masanielli', dove unamargherita costa 6 euro. "Mi fa piacere ma noi giochiamo in un", ha continuato l'imprenditore, sentito dall'Adnkronos. Ildiè finito al centro della polemica nei giorni scorsi per via dei prezzi alti nel menù. Basti pensare per esempio che la piazza al Pata Negra nel suo locale costa ben 65 euro: "Se mi avessero incluso nella categoria 'pizzerie' sarei molto inca**ato - sottolinea l'imprenditore - Mi sarai fatto depennare. Noi non c'entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ...

