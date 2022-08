Incendi: roghi sul Carso, inchiesta Procura Gorizia per dolo (Di martedì 2 agosto 2022) La Procura della Repubblica di Gorizia nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti per Incendio doloso. Si tratta di un atto dovuto che consentirà di cercare di fare luce sulla seconda ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Ladella Repubblica dinei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti perso. Si tratta di un atto dovuto che consentirà di cercare di fare luce sulla seconda ...

pdnetwork : Questa campagna elettorale avverrà in mezzo ai roghi, agli incendi, all’afa e alla siccità. Si soffoca. Alla destr… - fattoquotidiano : Incendi, in Friuli Venezia Giulia 6 roghi attivi: “Incubo senza fine”. Nel Materano evacuate 150 persone. Fiamme ad… - franzamazzotti : RT @gonufrio: Incendi, la nostra piattaforma per mappare i roghi in tempo reale, via @Greenpeace_ITA - GLNapoli : RT @Greenpeace_ITA: [5/5] Serve una seria gestione del territorio e un modello di lotta agli incendi che punti di più sulla prevenzione: va… - GLNapoli : RT @Greenpeace_ITA: [2/5] A causa dei cambiamenti climatici la stagione degli incendi si sta allungando con roghi sempre più estesi e indom… -