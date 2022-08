I’m a Cyborg but that’s ok | Corro da te | Sulle nuvole | C’mon C’mon | I giganti e i voti del mese DVD-Blu-ray

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 agosto 2022) Nella nostra rubrica homevideo le recensioni di: I'm a. But that's Ok,da te,, C'mon C'mon, I, Una vita in fuga, Lasciarsi un giorno a Roma, Una donna di notte. L'homevideo non si ferma nemmeno con la canicola estiva. E per l'occasione, ad aprire la nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, c'è una vera e propria chicca, ovvero l'approdo in homevideo di I'm A, But That's Ok, bizzarro film di Park Chan-Wook premiato a Berlino 2007. Si prosegue poi con i film più recenti e per la precisione con la commedia italianada te, remake del francese Tutti in piedi. A seguire, che segna il debutto alla regia di Tommaso Paradiso. Si prosegue poi con C'mon C'mon e un intenso ...