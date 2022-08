Il futuro del calcio e del Benevento, il progetto di Vigorito: “Sarà un B combattuta” (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Torna a parlare Oreste Vigorito e lo fa attraverso le colonne del Corriere dello Sport. Il numero uno del Benevento, fresco di nomina come vicepresidente della Lega di Serie B, ha rilasciato una lunga intervista a Xavier Jacobelli. Il patron della Strega rispolvera il progetto triennale, fissa gli obiettivi della sua squadra e parla del futuro che attende il mondo del calcio. Diritti televisivi – C’è un piccolo articolo di un provvedimento, operativo dal 1° gennaio 2023, che imporrà il prelievo di una percentuale della mutualità calcistica generata dai diritti tv, per girarlo ad altri sport. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Faccio mie le parole di Gabriele Gravina, pronunciate dopo l’ultimo consiglio federale:la misura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Torna a parlare Orestee lo fa attraverso le colonne del Corriere dello Sport. Il numero uno del, fresco di nomina come vicepresidente della Lega di Serie B, ha rilasciato una lunga intervista a Xavier Jacobelli. Il patron della Strega rispolvera iltriennale, fissa gli obiettivi della sua squadra e parla delche attende il mondo del. Diritti televisivi – C’è un piccolo articolo di un provvedimento, operativo dal 1° gennaio 2023, che imporrà il prelievo di una percentuale della mutualità calcistica generata dai diritti tv, per girarlo ad altri sport. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Faccio mie le parole di Gabriele Gravina, pronunciate dopo l’ultimo consiglio federale:la misura ...

