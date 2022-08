Il 25 settembre vota e fai votare gli antidraghiani, i draghiani riluttanti oppure i draghiani (Di martedì 2 agosto 2022) Il quadro politico italiano non è tanto complicato, anzi non è mai stato così semplice come adesso, nonostante le prestazioni non esaltanti dei protagonisti. L’attuale legge elettorale, orrenda quanto si vuole, aiuterebbe a fare ulteriore chiarezza, se non ci fossero le acrobatiche discussioni di queste ore su fantomatici “accordi tecnici” tra forze alleate che però non sono possibili perché la legge prevede un solo tipo di accordo elettorale, quello senza aggettivi (fino a dieci giorni fa, c’era addirittura chi vaneggiava di possibili accordi di desistenza sull’uninominale, non avendo idea di come funzionasse il Rosatellum). Il quadro politico è chiaro perché in Parlamento e nel paese ci sono tre gruppi di pressione ad animare il discorso pubblico: una coalizione di destra anti Draghi, una coalizione di sinistra di draghiani ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 agosto 2022) Il quadro politico italiano non è tanto complicato, anzi non è mai stato così semplice come adesso, nonostante le prestazioni non esaltanti dei protagonisti. L’attuale legge elettorale, orrenda quanto si vuole, aiuterebbe a fare ulteriore chiarezza, se non ci fossero le acrobatiche discussioni di queste ore su fantomatici “accordi tecnici” tra forze alleate che però non sono possibili perché la legge prevede un solo tipo di accordo elettorale, quello senza aggettivi (fino a dieci giorni fa, c’era addirittura chi vaneggiava di possibili accordi di desistenza sull’uninominale, non avendo idea di come funzionasse il Rosatellum). Il quadro politico è chiaro perché in Parlamento e nel paese ci sono tre gruppi di pressione ad animare il discorso pubblico: una coalizione di destra anti Draghi, una coalizione di sinistra di...

borghi_claudio : @JoeBlack781 Non era difficile immaginare la settimana. Prima non si poteva perché ai parlamentari non sarebbe matu… - borghi_claudio : Dopo una settimana dalla botta l'unica cosa che il PD è riuscito a mettere insieme è l'ideona di far incitare all'a… - FrancescoLollo1 : Il 25 settembre vota Fratelli d'Italia per tenere lontano dal governo chi ha messo in ginocchio la Nazione. #Meloni… - Ale74terni : @LaBombetta76 Pensa,sta gente il 25 settembre vota pure - donvitorap : RT @DSantanche: Oltre 40mila sbarchi da inizio anno ad oggi, il 38% in più dello scorso anno. I numeri impietosi certificano fallimento del… -