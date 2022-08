I dettagli del testamento di Leonardo Del Vecchio: case alla moglie, azioni ai manager (Di martedì 2 agosto 2022) L'imprenditore morto il 27 giugno ha lasciato a Francesco Milleri, presidente e ceo di Luxottica, lo 0,5% del capitale. L'ultima moglie, Nicoletta Zampillo, ha le proprietà immobiliari di Milano, Roma e Costa Azzurra Leggi su vanityfair (Di martedì 2 agosto 2022) L'imprenditore morto il 27 giugno ha lasciato a Francesco Milleri, presidente e ceo di Luxottica, lo 0,5% del capitale. L'ultima, Nicoletta Zampillo, ha le proprietà immobiliari di Milano, Roma e Costa Azzurra

AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Si insiste per #Kepa Arrizabalaga del @ChelseaFC. I dettagli - RealGossipland : Giulia Salemi sarà protagonista anche della prossima edizione del Gfvip7 con un nuovo ruolo. DETTAGLI QUI… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Kepa è la priorità del Napoli, Giuntoli al lavoro con il Chelsea per gli ultimi dettagli -