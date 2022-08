Gazzetta – Mertens, intervista a Nino D’Angelo: “Dries alla Juve? Mai!” (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 08:04:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: L’artista grande supporter del Napoli: “Raspadori mi intriga. È giovane, furbo e può giocare anche da centravanti, mi ricorda un po’ Paolo Rossi. Vorrei Simeone, ha la ‘cazzimma’ napoletana” Gianluca Monti 2 agosto– Milano Nino D’Angelo nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Ruccello nell’ambito del Positano Teatro Festival ed anche in quella circostanza “i tifosi del Napoli mi hanno chiesto come giudico il mercato degli azzurri”, ha svelato l’artista partenopeo. La realtà è che D’Angelo per i sostenitori azzurri è una icona o più semplicemente uno di loro, è quel ragazzo della Curva B diventato celebre anche grazie ad un film dedicato al primo scudetto dell’epopea di Maradona. Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 08:04:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: L’artista grande supporter del Napoli: “Raspadori mi intriga. È giovane, furbo e può giocare anche da centravanti, mi ricorda un po’ Paolo Rossi. Vorrei Simeone, ha la ‘cazzimma’ napoletana” Gianluca Monti 2 agosto– Milanonei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Ruccello nell’ambito del Positano Teatro Festival ed anche in quella circostanza “i tifosi del Napoli mi hanno chiesto come giudico il mercato degli azzurri”, ha svelato l’artista partenopeo. La realtà è cheper i sostenitori azzurri è una icona o più semplicemente uno di loro, è quel ragazzo della Curva B diventato celebre anche grazie ad un film dedicato al primo scudetto dell’epopea di Maradona. Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di ...

GoalItalia : Secondo la Gazzetta dello Sport, Mertens è più di una possibilità per la Juventus ???? - StefaniaStefyss : RT @LucaFioretti13: Spunta l’idea #Mertens per l’attacco della #Juventus: può essere lui il vice Vlahovic. Per il belga svincolato dal Napo… - RingoBianconero : @LucaFioretti13 @Gazzetta_it Ci vuole uno che segna come #Mertens nella #Juventus ...e così diventeranno più di uno?? - Sandro61079482 : @EdoardoMecca1 @FabDellaValle @Gazzetta_it Out Attacco : Kean In Attacco : Mertens o Muriel Out centrocampo : Arthu… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Secondo la Gazzetta dello Sport, Mertens è più di una possibilità per la Juventus ???? -