Fabian Ruiz alle corde: rischia il Mondiale, ora apre al rinnovo (Di martedì 2 agosto 2022) Cristiano Giuntoli lavora in casa Napoli al rinnovo di Fabian Ruiz, oltre alle tante trattative di calciomercato tra entrate ed uscite. Il club partenopeo sta facendo conto oramai da tempo con il problema legato al rinnovo dello spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ruiz è uno dei quei calciatori imprescindibili per Spalletti, pronto a farlo giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ma il mancato rinnovo ha fatto sorgere seri dubbi sul suo impiego nella prossima stagione, con il Napoli che si è impuntato ed è pronto a lasciarlo fuori rosa come fatto già con Milik in passato, cosa che gli farebbe rischiare la convocazione ai Mondiali in Qatar. rinnovo Fabian Ruiz col ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) Cristiano Giuntoli lavora in casa Napoli aldi, oltretante trattative di calciomercato tra entrate ed uscite. Il club partenopeo sta facendo conto oramai da tempo con il problema legato aldello spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023.è uno dei quei calciatori imprescindibili per Sptti, pronto a farlo giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ma il mancatoha fatto sorgere seri dubbi sul suo impiego nella prossima stagione, con il Napoli che si è impuntato ed è pronto a lasciarlo fuori rosa come fatto già con Milik in passato, cosa che gli farebbere la convocazione ai Mondiali in Qatar.col ...

