Elezioni | Renzi | Coalizione Pd da Azione a Rifondazione | noi coraggiosi ad andare da soli

"Con oggi si fa chiarezza: Pd, Azione, Fratoianni, Di Maio hanno messo insieme un'alleanza. Una Coalizione da Azione a RifondAzione. La rispettiamo. Offrono diritto di tribuna alle liste che si collegano, che è una gentilezza ma ha poco a che fare con la politica". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, su Radio Leopolda. "Nessun tipo di polemica – ha aggiunto -, a cuor leggero facciamo una battaglia controcorrente con grande entusiasmo, essere sui contenuti, propositivi. Siamo soli? No, siamo coraggiosi".

