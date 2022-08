Elezioni: Gori, 'accordo Pd-Azione è strada giusta' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "L'accordo Pd-Azione-Più Europa è la strada giusta per costruire una forte proposta riformista ed europeista, alternativa alla destra e ai populisti. Grazie ad Enrico Letta e a Carlo Calenda per averci messo tutto l'impegno che serviva". Così Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo, sui twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "L'Pd--Più Europa è laper costruire una forte proposta riformista ed europeista, alternativa alla destra e ai populisti. Grazie ad Enrico Letta e a Carlo Calenda per averci messo tutto l'impegno che serviva". Così Giorgio, sindaco Pd di Bergamo, sui twitter.

iezlui : @giorgio_gori @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa @EnricoLetta @CarloCalenda mi dovete convincere: io da sempre con… - FabiowFlorio : @giorgio_gori Fate ridere.. ma ridere agro.. perdete alla svelta queste elezioni entrate in una crisi inarrestabile e sparite. Basta - Paola06102138 : @giorgio_gori Ma non dica stupidate , sono anni che sbarcano a go go, adesso perché ci sono le elezioni tirate fuor… - marisavillani : RT @FabioBenedett18: @giorgio_gori Avete fatto entrare milioni di clandestini:con gli scioperi della fame di delrio, chiedendo alla UE che… - colonelu69 : @giorgio_gori Quindi tu saresti un giornalista … ma vergognati. Speriamo che alle prossime elezioni siate spazzati via come polvere -