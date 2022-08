"Calenda chiede cose". Sui social esplode l'ironia sul leader di Azione (Di martedì 2 agosto 2022) L’hashtag #Calendachiedecose è diventato virale nel giro di poche ore. L’ex ministro nel mirino per le condizioni poste al Pd per l’alleanza anti-centrodestra Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) L’hashtag #è diventato virale nel giro di poche ore. L’ex ministro nel mirino per le condizioni poste al Pd per l’alleanza anti-centrodestra

Rosyfree74 : RT @ErMejoSindaco: Calenda chiede di fare il #termovalorizzatore all’interno del Colosseo #CalendaChiedeCose - silvano73068906 : RT @ErMejoSindaco: Calenda chiede di fare il #termovalorizzatore all’interno del Colosseo #CalendaChiedeCose - utini19 : RT @utini19: Il signor nessuno Calenda, per degnarsi di considerare un'alleanza col PD chiede che Letta faccia a meno dei Verdi, di Fratoia… - ottobrerosa : RT @CremaschiG: #Calenda candiderà #Gelmini chiede che #Fratoianni disponibile a tutto ci sia ma nascosto #DiMaio va col PD via Tabacci #Re… - CosettaGiordano : RT @La_manina__: Ma in fondo cosa chiede Calenda? Chiede solo di non candidare quelli che non gli piacciono, di non mettere in programma le… -