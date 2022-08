Calciomercato Lazio, apertura del Chelsea per Emerson Palmieri (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Lazio, il Chelsea apre al possibile prestito di Emerson Palmieri, ma rimane il nodo ingaggio del terzino Un terzino sinistro. Sembrerebbe essere chiesto l’ultimo tassello chiesto da Sarri per completare la Lazio. Il nome caldo sembrerebbe essere, ancora una volta, quello di Emerson Palmieri. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’italo-brasiliano non rientrerebbe nei piani di Tuchel e dunque il Chelsea potrebbe aprire al prestito, formula con cui era stato ceduto al Lione la scorsa stagione. Insomma, le condizioni potrebbero essere favorevoli, anche se il giocatore dovrebbe decurtarsi l’ingaggio di 4,5 milioni di euro. Ma le sensazioni sembrano positive. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022), ilapre al possibile prestito di, ma rimane il nodo ingaggio del terzino Un terzino sinistro. Sembrerebbe essere chiesto l’ultimo tassello chiesto da Sarri per completare la. Il nome caldo sembrerebbe essere, ancora una volta, quello di. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’italo-brasiliano non rientrerebbe nei piani di Tuchel e dunque ilpotrebbe aprire al prestito, formula con cui era stato ceduto al Lione la scorsa stagione. Insomma, le condizioni potrebbero essere favorevoli, anche se il giocatore dovrebbe decurtarsi l’ingaggio di 4,5 milioni di euro. Ma le sensazioni sembrano positive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

