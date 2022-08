Belluno, bimbo di 2 anni morto: potrebbe aver ingerito farmaci o droga in casa (Di martedì 2 agosto 2022) Nicolò Feltrin è deceduto giovedì scorso dopo una mattina trascorsa al parco Sidney di Codissago di Longarone in compagnia del padre. In un primo momento si pensava avesse ingerito qualcosa raccolto dal terreno. Il papà è comunque indagato per omessa sorveglianza. Ancora tutte... Leggi su repubblica (Di martedì 2 agosto 2022) Nicolò Feltrin è deceduto giovedì scorso dopo una mattina trascorsa al parco Sidney di Codissago di Longarone in compagnia del padre. In un primo momento si pensava avessequalcosa raccolto dal terreno. Il papà è comunque indagato per omessa sorveglianza. Ancora tutte...

Corriere : Bimbo morto a due anni, escluso il boccone avvelenato al parco: forse ha ingerito qualcosa in casa - StellaSirio60 : RT @LaStampa: Belluno, bimbo morto dopo aver ingerito qualcosa: indagato il padre. La Procura: atto dovuto - RaiNews : La procura: 'Atto dovuto per poter consentire l'autopsia', il bambino arrivato in ospedale con una grave insufficie… - Noemithestar : Belluno,bimbo morto al rientro da parco: papà indagato per omicidio colposo, è atto dovuto - serenel14278447 : Belluno, bimbo morto dopo aver ingerito qualcosa: indagato il padre. La Procura: atto dovuto -