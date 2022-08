Atp Wta Washington 2022 | subito fuori Murray e Venus Williams

Leggi su sportface

(Di martedì 2 agosto 2022) I tornei dell’Atp 500 e il Wta 250 disono appena cominciati, earrivano le prime sorprese. Partendo dal tabellone maschile, dopo quasi tre ore di battaglia Andyha ceduto al numero 115 del ranking Mikael Ymer per 7-6(8) 4-6 6-1.si è delineata, quindi, una partita molto equilibrata: immediato break e contro break ad aprire la contesa, poi il britannico deve annullare altre due palle break allo svedese nel terzo game. Si arriva al settimo gioco, dove ancora Ymer strappa il servizio all’avversario, che pareggiadopo;ha anche una palla per il set nell’undicesimo game, ma si va al tiebreak, dovenon riesce a sfruttare altre tre palle per il set, mentre Ymer finalizza alla seconda opportunità. Il ...