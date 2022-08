Ambulante ucciso a Civitanova, parla la madre dell’assassino: “Mio figlio non è cattivo, ha avuto una vita difficile” (Di martedì 2 agosto 2022) E’ stato convalidato il fermo per l’uomo che ha ucciso un Ambulante in mezzo alla strada a Civitanova Marche. La madre dell’assassino interviene in sua difesa. La madre di Filippo Ferlazzo, il 32enne salernitano che venerdì scorso ha ucciso un Ambulante per strada a Civitanova Marche – Macerata – interviene sulla vicenda nel disperato tentativo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 agosto 2022) E’ stato convalidato il fermo per l’uomo che haunin mezzo alla strada aMarche. Lainterviene in sua difesa. Ladi Filippo Ferlazzo, il 32enne salernitano che venerdì scorso haunper strada aMarche – Macerata – interviene sulla vicenda nel disperato tentativo L'articolo proviene da Leggilo.org.

