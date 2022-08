Accuse di razzismo, inflazione alle stelle e manifestazioni di piazza: ora Viktor Orban è sotto pressione anche in Ungheria (Di martedì 2 agosto 2022) Isolato, paragonato a un nazista, contestato. Le ultime settimane del leader ungherese Viktor Orban non sono state semplici: le sue parole in un incontro pubblico con alcuni studenti in Romania, dove ha definito l’Europa “un conglomerato di popoli”, specificando che non trova giusto che gli Stati europei vengano abitati da “popoli di razza mista”, non sono piaciute né in patria né all’estero. La dimostrazione è data dai fischi che hanno accolto il premier ungherese a Vienna prima dell’incontro con il cancelliere Karl Nehammer lo scorso 28 luglio. In patria, invece, una delle sue consigliere più fedeli, Zsuzsa Hegedus, lo ha duramente attaccato, paragonandolo al ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels, prima di ritirare il tutto sostenendo che la parziale retromarcia di Orban, che ha definito la questione “un fraintendimento”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Isolato, paragonato a un nazista, contestato. Le ultime settimane del leader ungheresenon sono state semplici: le sue parole in un incontro pubblico con alcuni studenti in Romania, dove ha definito l’Europa “un conglomerato di popoli”, specificando che non trova giusto che gli Stati europei vengano abitati da “popoli di razza mista”, non sono piaciute né in patria né all’estero. La dimostrazione è data dai fischi che hanno accolto il premier ungherese a Vienna prima dell’incontro con il cancelliere Karl Nehammer lo scorso 28 luglio. In patria, invece, una delle sue consigliere più fedeli, Zsuzsa Hegedus, lo ha duramente attaccato, paragonandolo al ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels, prima di ritirare il tutto sostenendo che la parziale retromarcia di, che ha definito la questione “un fraintendimento”, ...

