Yacht contro gli scogli davanti a Porto Cervo | un morto e sei feriti

fanpage : ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli.… - Piergiulio58 : Incidente in mare a Porto Cervo: uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli ed è semiaffon… - CorriereUmbria : Porto Cervo, yacht contro gli scogli: un morto e sei feriti #portocervo #yacht #sardegna - angiuoniluigi : RT @repubblica: Porto Cervo, yacht finisce contro gli scogli: morto armatore inglese. Sei feriti, due gravi - romait_it : Incidente Porto Cervo, #Yacht si scaglia contro gli scogli: un morto e due feriti gravi - -

- Unodi 21 metri si è schiantato ieri sera sugli scogli al largo di Porto Cervo. Il bilancio dell'incidente è di un morto e sei feriti. I sette passeggeri del panfilo sono tutti finiti in ...Lincidente, che è avvenuto intorno alle 20.40 mentre il gruppo navigava davanti alle isole li Nibani, potrebbe essere stato causato dalla manovra improvvisa del comandante delloper evitare la ...Deceduto l'armatore di 60 anni. L'incidente potrebbe essere stato causato da una manovra improvvisa del comandante per evitare la collisione con un'altra imbarcazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...