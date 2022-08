Un Djokovic mai visto: si allena così (Di lunedì 1 agosto 2022) Reduce dalla vittoria di Wimbledon, Novak Djokovic si prepara ai prossimi impegni in modo insolito: eccolo allenarsi con il maestro di capoeira ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022) Reduce dalla vittoria di Wimbledon, Novaksi prepara ai prossimi impegni in modo insolito: eccolorsi con il maestro di capoeira ...

_ThousandN : Dopo aver battuto Djokovic e Nadal a Madrid, Alcaraz ha portato a casa qualche partita di pura tigna con gente di b… - FlavioBertolin8 : @eonBirdApp Purtroppo la mentalità italiana secondo la quale o tifi per Nadal o tifi per Federer rende automaticame… - BroginiAlessio : 'Ero così eccitato all'idea di essere arrivato fin lì; mi sembrava un'impresa così straordinaria che non pensai mai… - mich255 : @Gian260716 @Monica09058845 Mai avuto problemi. Solamente a volte quando si tratta di ossessionati da Djokovic ???? - Ilcianfo7 : @Spina14_acm @alessia__Z @alessiaacm Contro djokovic a Wimbledon più volte ha provato ad andare a rete, significa c… -