Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 20 | 10

(Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in primo piano È partita dal porto ucraino di Odessa Oggi la prima nave carica di grano non sono in programma altre partenze il primo carico ha lasciato il porto stamattina In conformità con i termini dell’accordo internazionale con la Russia ha firmato a Istanbul annunciato il Ministero della Difesa turco ci sono 26000 tonnellate di mais nella prima nave diretta in Libano il Ministro delle Infrastrutture di chi è fa sottolineato che in Ucraina ha fatto tutto per ripristinare i porti e che l’avevo ca’ del blocco sarebbe l’economia del paese un miliardo di dollari di entrate in valuta estera riporta il Guardian migranti il governatore della Campania Vincenzo De Luca parla del focolaio a bordo della Ocean Viking attraccata nel porto di Salerno ...