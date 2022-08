Ultime Notizie – Leonardo Del Vecchio | il testamento | come viene diviso il suo patrimonio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un imperoin otto parti uguali tra i famigliari diDele 2,15 milioni di azioni Essilux per un valore di 340 milioni di euro al suo braccio destro e ora presidente e ceo di EssilorLuxottica e presidente di Delfin, Francesco Milleri. Un pacchetto di oltre 22mila azioni, per un valore di circa 3,5 milioni di euro, anche a Romolo Bardin, altro manager di fiducia. Sono queste le principali disposizioni deldi Del, mancato il 27 giugno scorso. Alla moglie Nicoletta Zampillo Del, ai figli Claudio, Marisa, Paola,Maria, Luca, Clemente e Rocco Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo,assegnato, in modo paritetico, il 12,5% della cassaforte Delfin,reso noto nei giorni ...