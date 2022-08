Traffico e vacanze, agosto 2022: i consigli della Polizia stradale per chi si mette in viaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) vacanze di agosto 2022: la Polizia di Stato ricorda semplici ma preziose raccomandazioni per aiutare chi si mette alla guida, a raggiungere serenamente le mete di villeggiatura. "Innanzitutto - si legge in un comunicato - prima di partire, è bene verificare l’efficienza del veicolo facendo un check up completo" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022)di: ladi Stato ricorda semplici ma preziose raccomandazioni per aiutare chi sialla guida, a raggiungere serenamente le mete di villeggiatura. "Innanzitutto - si legge in un comunicato - prima di partire, è bene verificare l’efficienza del veicolo facendo un check up completo" L'articolo proviene da Firenze Post.

zazoomblog : Traffico e vacanze agosto 2022: i consigli della Poliia stradale per chi si mette in viaggio - #Traffico #vacanze… - FirenzePost : Traffico e vacanze, agosto 2022: i consigli della Poliia stradale per chi si mette in viaggio - CorriereUmbria : Traffico da bollino rosso per le vacanze, i consigli della Polizia Stradale per viaggiare sicuri #vacanze #traffico… - GrottaNews : A16 Napoli-Canosa, Autostrade sospende i cantieri per agevolare gli spostamenti per le vacanze estive - NapoliToday - tg2rai : E' stato il giorno grandi #partenze. #Traffico da bollino rosso, aeroporti e stazioni affollati. Settore #turismo… -