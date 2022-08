sportli26181512 : Sampdoria, iniziate le visite mediche di Djuricic: Sono ufficialmente iniziate le visite mediche di Filip Djuricic… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, iniziate le visite di #Djuricic: oggi primo allenamento - toplega : RT @MarcoBovicelli: #Sampdoria, iniziate le visite mediche di #Djuricic: poi la firma sul contratto (due anni più uno) e nel pomeriggio il… - MarcoBovicelli : #Sampdoria, iniziate le visite mediche di #Djuricic: poi la firma sul contratto (due anni più uno) e nel pomeriggio… -

ClubDoria46.it

... esultanza gol Andrea Petagna Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport,e Torino sarebbero interessate all'attaccante del Napoli, Andrea Petagna . Si tratta di riflessioni...Ma il brutto è che, subìto dopo, sonoa circolare offerte fuori dal mondo. Lucrare su una ...a disposizione per aggiudicarsi il titolo senza dover far caso al punteggio di Inter -. "... Calciomercato Sampdoria, iniziate le visite di Djuricic: oggi primo allenamento Gli esordi, gli Scudetti con Juventus e Sampdoria, il Bologna di Maifredi e le esperienze in Inghilterra e Scozia: la carriera di Ivano Bonetti.Ultimatum dell'Inter sul calciomercato per Skriniar: l'ex difensore della Sampdoria deve dare una risposta definitiva sul suo futuro ...