Perché la Roma è uscita dalla Borsa (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 25 Luglio scorso sono usciti i risultati definitivi dell’Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) promossa dalla “Romulus and Remus Investments LLC” i quali conferiscono ai Friedkin il possesso del 96,126% delle azioni dell’A.S. Roma S.p.a.. Grazie a tale risultato i proprietari potranno dare il via alla procedura di “delisting” della società e dare inizio così, ad un nuovo capitolo della storia del club, fresco vincitore dell’Europa Conference League. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Per un club di calcio, quali sono i vantaggi di lasciare Piazza Affari? Ma soprattutto, questo come potrebbe incidere sugli aspetti sportivi, che poi è quello che interessa maggiormente i tifosi? Facciamo prima un passo indietro: la “Romulus and Remus Investments LLC”, il cui nome completo sarebbe “Romulus and Remus Investments Limited Liability Company”, è il corrispettivo ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 25 Luglio scorso sono usciti i risultati definitivi dell’Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) promossa“Romulus and Remus Investments LLC” i quali conferiscono ai Friedkin il possesso del 96,126% delle azioni dell’A.S.S.p.a.. Grazie a tale risultato i proprietari potranno dare il via alla procedura di “delisting” della società e dare inizio così, ad un nuovo capitolo della storia del club, fresco vincitore dell’Europa Conference League. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Per un club di calcio, quali sono i vantaggi di lasciare Piazza Affari? Ma soprattutto, questo come potrebbe incidere sugli aspetti sportivi, che poi è quello che interessa maggiormente i tifosi? Facciamo prima un passo indietro: la “Romulus and Remus Investments LLC”, il cui nome completo sarebbe “Romulus and Remus Investments Limited Liability Company”, è il corrispettivo ...

