Pechino Express, spoilerata (in modo curioso) una delle tappe della nuova edizione! (Di lunedì 1 agosto 2022) Manca ormai poco all'inizio delle riprese della nuova edizione di Pechino Express, l'adventure game che ha debuttato su Sky Uno dopo 8 anni in Rai. La nona edizione, che si è conclusa pochi mesi fa, ha visto trionfare Victoria Cabello e Paride Vitale, ovvero #IPazzeschi. Alla conduzione, un interessante turn over: Enzo Miccio ha dovuto sostituire Costantino della Gherardesca per infortunio. Il wedding planner ha ottenuto numerosi consensi di pubblico e critica, tant'è che alcune indiscrezioni starebbero mettendo in dubbio la presenza del nobile nella prossima edizione. Sebbene non raggiunga gli ascolti degli altri reality show targati Mediaset, Pechino Express ha da anni un pubblico di aficionados che non ha mai perso una puntata, ottenendo risultati

