Pat Carroll | voce di Ursula ne La sirenetta | morta a 95 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 agosto 2022) Addio alladella stregane La, l'attrice Patil 30 luglio 2022 nella sua casa di Cape Cod, Massachusetts, all'età di 95. Pat, attrice teatrale e cinematografica vincitrice di un Grammy e di un Emmy Award, che ha doppiato la malvagianel film d'animazione Disney La, èil 30 luglio 2022 nella sua casa di Cape Cod, Massachusetts, mentre si stava riprendendo da una polmonite, come riferisce Deadline. Aveva 95. Nel corso della sua carriera durata oltre 70, Patè apparsa nella sitcom The Danny Thomas Show e in serie TV come Busting Loose, The Red Skelton Hour e Getting Together. Nel ...